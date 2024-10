Hummels sorridente e torna a scherza sui social: “Sono sembrato antisportivo…”

Mats Hummels non vede l'ora di fare il suo esordio con la maglia della Roma. Il difensore centrale ex Borussia Dortmund nei giorni scorsi aveva pubblicato un post ironico sui social: "Le foto in campo arriveranno presto. Credo...". Oggi si è allenato a Trigoria insieme ai compagni e ha scherzato su Instagram pubblicando una storia in cui mostra il suo sorriso: "Raramente sono sembrato più antisportivo in una foto". Hummels ama giocare sui social e anche questa estate è stato protagonista di diversi siparietti con i giornalisti che parlavano del suo futuro. La sua prima con la maglia giallorossa potrebbe essere contro la Dinamo Kiev il 24 ottobre allo stadio Olimpico.