Beto alla Roma, l’ex intermediario: “Potrebbe tornare in Italia, ma costa tanto”

Gabriele La Manna, che ha curato il trasferimento del portoghese all'Udinese, ha parlato proprio dell'attaccante ora all'Everton: "Ad ora non ci sono contatti"

In queste ore alla Roma è stato accostato anche Beto, attaccante dell'Everton - nuovo club dei Friedkin - che potrebbe diventare il vice di Artem Dovbyk. Per parlare dell'ex giocatore dell'Udinese è intervenuto a 'okcalciomercato.it' Gabriele La Manna, intermediario per i friulani nel trasferimento dal Portimonense alla Serie A.