Roma-Brescia, annullato il terzo gol di Zaniolo: Dzeko rimedia

La Roma, dopo aver realizzato due gol grazie a Smalling e Mancini, aveva trovato la terza rete con Nicolò Zaniolo nel cuore dell’area dopo la respinta di Joronen. Una gioia durata una manciata di secondi per il classe ’99, che ha visto annullarsi il tris dopo l’intervento del Var. Sotto la lente d’ingrandimento non era la posizione dell’ex Inter, bensì una giocata di Pellegrini pochi istanti prima. L’ex Sassuolo aveva controllato un pallone già oltre la linea dell’out di destra. Decisione giusta come confermano le immagini. Poco male, visto che ci pensa Edin Dzeko pochi minuti dopo a trovare la via del gol. L’attaccante bosniaco, in posizione regolare dopo la giocata di Torregrossa, batte Joronen sotto porta.