Roma-Bologna, il presidente del gruppo Friedkin Marc Watts non sarà all’Olimpico

Sono giorni decisivi per il futuro della Roma. I delegati del Friedkin Group hanno passato l’ultima settimana nella Capitale per ultimare il passaggio di proprietà dalle mani di James Pallotta a quelle del nuovo magnate texano. Negli ultimi giorni si vociferava di una possibile presenza di Marc Watts, presidente del Friedkin Group, all’Olimpico per assistere al match tra Roma e Bologna. Arriva però la smentita: Watts infatti non siederà tra le file della tribuna per il match dei giallorossi.