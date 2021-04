Bologna-Roma ore 18 diretta LIVE: formazioni, torna Mayoral. In difesa Fazio

Dopo la bella prestazione in Olanda, con il 2-1 all’Ajax, la Roma deve ritrovare la vittoria anche in campionato. Nel Bel Paese, infatti, i tre punti non arrivano da tre partite: due sconfitte con Parma e Napoli e un pareggio col Sassuolo. Contro il Bologna Fonseca dovrà fare a meno, ancora una volta, di Smalling, mentre recupera Mkhitaryan che partirà dalla panchina. Possibile turnover in vista del ritorno di Europa League di giovedì prossimo, e così Mayoral e Carles Perez scaldano i motori. I giallorossi ritrovano Ibanez e Villar che hanno scontato la squalifica nella sfida contro il Sassuolo.

Squadra non al completo neanche per Mihajlovic, che dovrà fare a meno di Tomiyasu infortunatosi nella partita con l’Inter. Ritrova però Skorupski, guarito dal coronavirus. I rossoblù vogliono dimenticare il risultato dell’andata, quando solo nel primo tempo hanno incassato ben 5 gol dai giallorossi.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Santon, Reynolds, Calafiori, Veretout, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Providence

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Antov, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Svanberg, Juwara, Orsolini, Sansone, Vignato

All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Robilotta

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: De Meo

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: –

I CONVOCATI DI ROMA-BOLOGNA – Torna dopo più di un mese Mkhitaryan. Assente ancora una volta Smalling, in dubbio anche per la partita di ritorno contro l’Ajax. C’è anche un giocatore della Primavera, Providence. Questi i convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori

Centrocampisti: Pellegrini, Vilar, Veretout, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence

STATISTICHE E PRECEDENTI – Le sfide tra Roma e Bologna sono bilanciate: su 145 partite giocate, ci sono stati 52 successi giallorossi, 49 vittorie rossoblù e 44 pareggi. Oltre all’andata, finita 5-1 a favore dei capitolini, Fonseca ha incontrato Mihajlovic anche nelle due gare della scorsa stagione, chiuse con una vittoria a testa. A proposito dell’allenatore serbo, la Roma è la squadra che ha affrontato più volte in carriera insieme alla Lazio: 20 partite finora. Dodici le sconfitte di Mihajlovic contro i giallorossi, 4 vittorie e 4 pareggi.

DOVE VEDERLA – Ajax-Roma (fischio d’inizio alle 21) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport canale 251. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Forzaroma.info come di consueto offrirà la cronaca in diretta oltre agli aggiornamenti costanti sui social.