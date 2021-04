Reynolds: “Oggi giornata speciale, felicissimo di esordire dal 1′. Darò tutto”

Alle 18:00 Roma e Bologna si sfideranno sul prato dell’Olimpico per la trentesima giornata di Serie A. L’andata finì 5-1 a favore dei giallorossi e gli uomini di Mihajlovic promettono battaglia per far dimenticare quel risultato. Ai microfoni di Roma Tv è intervenuto nel pre partita Bryan Reynolds, oggi alla prima da titolare con la Roma: “Qui il gioco è molto veloce, il ritmo è molto alto. Mi sto abituando a questa velocità superiore rispetto al calcio americano, ora sta a me dimostrare quello che sto facendo vedere in allenamento. E’ un calcio più difficile tatticamente a livello difensivo, bisogna trovare gli automatismi con tutta la linea difensiva. Basta un minimo errore per essere puniti. E’ importante avere fiducia in se stessi. E’ una giornata speciale per me e la mia carriera. Sono felicissimo di avere quest’occasione e di esordire dal 1′. Darò tutto”.