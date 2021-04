Dove vedere Roma-Bologna alle 18 in tv e streaming

Sbagliato pensare che sia finita, anche se guardando la classifica quella che separa la Roma da un piazzamento nella prossima Champions League sembra una vera montagna da scalare. I giallorossi sono l’ultimo vagone del treno che porta all’Europa che conta e rischiano, dovesse arrivare un risultato diverso dalla vittoria con il Bologna, di veder sfumare definitivamente anche le ultime possibilità. Per la gara dell’Olimpico Fonseca sarà costretto a rispolverare Fazio al centro della difesa vista l’assenza di Cristante per squalifica, ma recupera almeno per la panchina Mkhitaryan: l’armeno, costretto ai box per più di un mese da una lesione muscolare al polpaccio, potrebbe rappresentare la vera arma in più per questo difficile finale di stagione.

Quando si gioca Roma-Bologna

Roma-Bologna è in programma domenica 11 aprile alle ore 18.00. La partita sarà arbitrata dal direttore di gara Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti Alassio e Robilotta; quarto uomo Pezzuto; al Var Michael Fabbri, aVar De Meo.

Dove vedere Roma-Bologna in TV e in streaming

Roma-Bologna (fischio d'inizio alle 18.00) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport canale 251. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l'app SkyGo o su Now TV.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral. All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Sinisa Mihajlovic