Roma-Bodo/Glimt, i giallorossi passano in semifinale se…

I giallorossi hanno bisogno di vincere con due gol di scarto: le combinazioni con la nuova regola dei gol in trasferta

La Roma cade di nuovo a Bodo nell'andata dei quarti di finale di Conference League . Una partita chiusa in vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta subita nel secondo e i gol incassati dai norvegesi che salgono a dieci in tre partite. La squadra di Knutsen si conferma bestia nera in questa stagione per José Mourinho , ma c'è ancora un tentativo a disposizione per riscattarsi e cancellare definitivamente il passato. Tra sette giorni all'Olimpico c'è il ritorno, a cinque mesi di distanza dal 2-2 di novembre. Stavolta, però, è un'eliminazione diretta e la Roma ha bisogno obbligatoriamente di una vittoria. Mourinho ha detto di sentirsi ancora favorito per il passaggio del turno, Zalewski gli ha fatto eco .

Fino allo scorso anno sarebbe bastato l'1-0, ma da questa stagione la regola dei gol doppi in trasferta è finita in cantina. Con l'1-0 giovedì prossimo si andrebbe ai tempi supplementari, già evitati in extremis agli ottavi contro il Vitesse. Per cui gli extra-time con il nuovo 'conteggio' dei gol sono uno scenario abbastanza possibile e scatterebbero con qualsiasi vittoria della Roma con un solo gol di scarto al 90'. Per passare in semifinale ai giallorossi servirà vincere facendo almeno due reti in più del Bodo/Glimt mentre ovviamente un pareggio o una sconfitta significherebbero eliminazione. A pesare potrà essere senza dubbio la presenza dei romanisti allo stadio, con un Olimpico già praticamente esaurito che lunedì faceva segnare già 58mila presenze. "Ho fiducia nell'appoggio della nostra gente e mi sento favorito", ha ribadito Mourinho nell'immediato dopo-gara in Norvegia. E, altro aspetto chiave, non ci sarà più il "campo di plastica" dell'Aspmyra Stadion.