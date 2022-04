Bodo-Roma 2-1 LE PAGELLE: Rui Pastrocchio. Vina, una vendemmia di errori

Non ha la minima intenzione di ripiegarsi in quella porta a raccogliere palloni ma quando tutto sembra sereno arriva la papera che non ti aspetti su un tiro innocente di Wembangomo deviato da Saltnes. Nel primo tempo non è mai impegnato ma soffia più volte sul collo dei compagni per tenere alta l’attenzione sugli assalti dei gialli. Esulta come un matto al gol di Pellegrini. Il modo migliore per scrollarsi di dosso brutti ricordi. Nel secondo tempo sporga i guanti per un pallone moscio di Koomson prima dell’erroraccio. Peccato.