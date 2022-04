Mourinho: “Andiamo in semifinale, ma sono preoccupato per Mancini”

L'allenatore giallorosso ha commentato la sconfitta contro il Bodo

Ancora una sconfitta amara per José Mourinho in Norvegia. Dopo la partita dei gironi persa per 6-1, la Roma dello Special One si deve arrendere un'altra volta al Bodo/Glimt. Ecco le sue parole dopo la gara di andata dei quarti di finale di Conference League.

MOURINHO A SKY

Cosa ha funzionato e cosa poteva essere fatto di più? "Uno dei gol è stato una palla inattiva, che è sempre importante e noi ne facciamo tanti, fa piacere farli ma molto poco piacere prenderli, è una mancanza di concentrazione. E il primo gol è assolutamente ridicolo. La cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini, che sembra preoccupante. È l'infortunio dei campi che chiamo di plastica. Perdiamo 2-1 con il ritorno da giocare, in casa con la nostra gente. Non ho nessun problema a dire che in questo momento mi sento favorito per accedere in semifinale".

Quindi c'è fiducia. "Assolutamente, nello stadio e nell'appoggio della nostra gente. Ovviamente giochiamo contro una squadra difficile, ma c'è fiducia anche che avremo un buon arbitro con un buon assistente. Perché quando abbiamo giocato a Roma col Bodo c'erano due rigori nettissimi per noi non visti. Oggi invece nel primo tempo c'erano due giocate per il gol in cui ha dato fuorigioco. E nel secondo una situazione ridicola con un fuorigioco fischiato su rimessa laterale, questo dimostra bene il livello".

Pellegrini record: stagione da 12 gol. "Ne deve fare di più, per le qualità che ha ne deve fare di più".

MOURINHO A DAZN

Una partita complicata, difficile dirsi soddisfatti. Cosa si porta a casa? "Non è una sconfitta. Manca il secondo tempo. Sconfitta è quando giochi nel girone e perdi punti. Abbiamo il ritorno da giocare a Roma con i nostri tifosi. Non abbiamo mai vinto contro di loro in tre partite ma ne conta solo una. Ed è la prossima".

Il campo naturale al ritorno è positivo? "Sul sintetico è un altro sport anche per quanto riguarda gli infortuni. L'infortunio di Mancini è importante. Non sta bene e sembra un male importante. Dobbiamo ringraziare chi permette che si giochi sul sintetico".

C'è fiducia per il ritorno? "Fiducia? Andiamo in semifinale".

Su Zaniolo. "Non ho idea se ci sarà domenica".

MOURINHO A ROMA TV+

"Penso che non meritiamo per niente questa sconfitta, però non è una sconfitta alla fine. è l'intervallo, perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo per giocare a casa nostra, che è esaurita, con la nostra gente che sicuramente sarà lì per la squadra. Non ho problemi nel dire che siamo in semifinale".

C'è tutta un'altra partita da giocare all'Olimpico, contro un ottimo avversario...

"Un gol è sempre un gol, però sono due gol da niente. Però ti dico veramente, la cosa che mi preoccupa di più, e che non è una sorpresa perché sapevamo perfettamente il rischio di giocare in questo campo di plastica, è l'infortunio di Mancini".