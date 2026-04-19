La Roma non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta e commette un mezzo passo falso in ottica qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi infatti agganciano il Como al quinto posto ma restano a -2 dal quarto posto della Juventus che stasera può allungare a +5. All'Olimpico è Hermoso a rispondere all'iniziale vantaggio neroazzurro firmato Krstovic a pochi secondi dall'intervallo, poi il risultato non cambia più.
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Roma-Atalanta, le pagelle dei quotidiani: Hermoso toglie e dà, delude El Aynaoui
Roma-Atalanta, le pagelle dei quotidiani—
IL CORRIERE DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (60' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, El Aynaoui 6 (60' Pisilli 5.5), Rensch 6.5 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 6 (71' Vaz 5.5), El Shaarawy 6.5 (60' Venturino 6); Malen 6. Allenatore: Gasperini 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (60' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 6.5; Celik 5.5, Cristante 6, El Aynaoui 5 (60' Pisilli 5.5), Rensch 6 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 6.5 (71' Vaz 6), El Shaarawy 6 (60' Venturino 6); Malen 6.5. Allenatore: Gasperini 6.
IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (60' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 6.5; Celik 5, Cristante 5.5, El Aynaoui 5.5 (60' Pisilli 5.5), Rensch 6 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 6 (71' Vaz 6), El Shaarawy 6 (60' Venturino 6); Malen 7. Allenatore: Gasperini 6.5.
IL TEMPO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (60' Ghilardi 6.5), Ndicka 5.5, Hermoso 6.5; Celik 5.5, Cristante 5.5, El Aynaoui 5 (60' Pisilli 5.5), Rensch 6.5 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 5.5 (71' Vaz 6), El Shaarawy 6 (60' Venturino 5.5); Malen 6.5. Allenatore: Gasperini 6.
IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (60' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 6.5; Celik 5.5, Cristante 5, El Aynaoui 6 (60' Pisilli 6), Rensch 6 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 5 (71' Vaz 6), El Shaarawy 6 (60' Venturino 6); Malen 6. Allenatore: Gasperini 6.
LA REPUBBLICA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (60' Ghilardi 6.5), Ndicka 5.5, Hermoso 6.5; Celik 6, Cristante 6, El Aynaoui 5 (60' Pisilli 6), Rensch 6 (77' Tsimikas S.V.); Soulé 6.5 (71' Vaz 5), El Shaarawy 5.5 (60' Venturino 6.5); Malen 6. Allenatore: Gasperini 6.
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