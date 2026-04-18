Raspadori: “Roma piazza incredibile ma sono contento della mia scelta”

Le sue parole: "Con i giallorossi ci sono stati dei dialoghi ma sono davvero felice e tengo a sottolineare che ho trovato dei tifosi che mi hanno accolto alla grande"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 23:49)

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

E' tornato nel momento chiave della stagione: come sta? "Sto molto bene, mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Sono rientrato bene. Questo è il momento più importante della stagione, ci si gioca un po' tutto. Dal punto di vista dell'atteggiamento e della preparazione abbiamo fatto un'ottima partita. Ovviamente quando esce una partita così intensa e giocata a viso aperto qualche errore tecnico ci sta, magari siamo mancati in alcune scelte finali. Sull'1-0 avremmo potuto raddoppiare in qualche occasione, ma dobbiamo essere contenti della prestazione e di questo punto perché non è mai semplice giocare contro questa squadra e in casa loro soprattutto".

Guardate alla classifica in chiave Europa? "La testa ora è sulla partita di mercoledì, sappiamo che è un obiettivo importante per noi e quanto ci teniamo. Giocheremo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, ed è un motivo in più per regalargli questa gioia. In campionato mancano poche partite ma sono quelle decisive ed è ancora tutto aperto. Sappiamo di dovercela giocare come oggi, a viso aperto, cercando di fare quello che è il nostro massimo e sapendo che è tutto aperto. Se ci sarà uno spiraglio, dovremmo farci trovare pronti".

Le manca un po' quel sano egoismo che serve all'attaccante? "Credo che per caratteristiche ci sono situazioni in cui non è che non ho l'egoismo dell'attaccante ma cerco di mettere davanti il lavoro di squadra e ciò che mi viene chiesto dall'allenatore. Anche oggi in diverse situazioni mi sono trovato a fare un lavoro difensivo importante, questo era il piano gara. Sono un attaccante, sono contentissimo quando faccio gol o ho tante occasioni per riuscire a portare qualcosa alla squadra a livello difensivo. Devo lavorare tanto anche sull'aspetto offensivo, c'è sempre da migliorarsi e riuscire a fare un passetto in più. Devo essere efficiente in fase offensiva e d'aiuto in quella difensiva".

RASPADORI A DAZN

Oggi ti è mancato il gol ma l'energia che avevi è stata diversa. "Non giocavo 90 minuti da tempo, fisicamente mi sento bene ma ne avevo bisogno. Lavoro bene nel quotidiano. Credo sia stata una grande partita per noi. Intensa e a viso aperto. Potevamo fare meglio, abbiamo fatto alcuni errori. La Roma all'Olimpico è una squadra forte, riuscire a pareggiare credo sia una cosa positiva".

Hai difeso su Mancini facendo un gran lavoro. "Era una partita che avevamo preparato così, a uomo. Loro con i braccetti facevano spesso così anche con Hermoso. Nonostante sia un giocatore offensivo, mettersi a disposizione a livello difensivo ti permettere di fare prestazioni del genere".

Hai pensato che questa partita potevi giocarla con l'altra maglia? "Ci sono stati dei dialoghi... è normale che faccia piacere l'interesse di una squadra come Roma. È una piazza incredibile. Io sono comunque contento della mia scelta. Sono davvero felice e tengo a sottolineare che ho trovato dei tifosi che mi hanno accolto alla grande".

RASPADORI IN CONFERENZA STAMPA

"Sappiamo che mercoledì ci aspetta una partita importantissima. Sappiamo che per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante".

Cosa stai provando a Bergamo che ti è mancato a Napoli? "Sto cercando la continuità. Ho vissuto una esperienza bellissima a Napoli, fa parte di me. La società mi ha dimostrato a gennaio una grande ambizione, una voglia di arrivare, ho avuto un infortunio dopo 5 partite ma ora mi sento molto bene".

A gennaio è stato cercato dalla Roma, cosa l'ha spinta a scegliere l'Atalanta? "Ho avuto la fortuna di avere l'interessamento di diverse squadre, quando si parla di club come la Roma fa piacere ricevere un corteggiamento, per la piazza, il valore della squadra. Sono contentissimo della scelta che ho fatto, sono contentissimo di quello che mi ha dimostrato l'Atalanta per far sì che arrivassi qui. La mia ambizione rispecchia quella della società e sono felice di far parte di questo progetto".