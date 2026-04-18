Ndicka: “Lo spogliatoio sta bene. Siamo concentri sul campo, non pensiamo al resto”

Le sue parole: "Vogliamo fare di più, ma siamo tranquilli. Il nostro lavoro è giocare bene a calcio e vincere le partite, non guardare a ciò che accade"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 23:58)

Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match pareggiato contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Come è lo spogliatoio dopo questo pareggio? "Siamo tranquilli, volevamo vincere ma abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. Questa sera non era facile, siamo stati più dominanti dell'Atalanta. Vogliamo fare di più, ma siamo tranquilli. Per quanto fatto questa sera è giusto, continuiamo così. Vinceremo tante partite fino a fine stagione".

E' uno dei leader della Roma: come ha e avete vissuto questa settimana di tensioni? "Non guardiamo tanto a queste cose, siamo molto concentrati sul campo. Il nostro lavoro è giocare bene a calcio e vincere le partite, non guardare a ciò che accade. Siamo molto concentrati, questo vedo nella squadra. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose in questa stagione".

Nelle ultime partite avete subito più gol: dopo la Coppa d'Africa ha avvertito un po' di fatica nel riprendere il livello di prestazioni della prima parte di stagione? "Per me è un piacere giocare con la Roma e giocare a calcio, non c'è fatica. Gli allenamenti sono duri, ma va bene".

Sul gol di Krstovic potevate fare qualcosa in più? "Si può sempre fare qualcosa in più. E' stato tutto molto veloce, lui ha calciato subito con un bel tiro. Non penso che ci sarebbe stato tanto da fare. Quando siamo tutti aperti così e loro fanno bene il pressing diventa difficile. Lui ha fatto un bel tiro, senza guardare. Per noi sarebbe stato difficile comunque fare qualcosa in più, ma si può sempre far meglio".

NDICKA A DAZN

Sei soddisfatto della prestazione? L'ambiente non è contento... "Io sono concentrato su quello che devo fare sul campo, sono contento quando si gioca, non guardo molto le altre cose. Mi concentro sul campo".

Siete riusciti a isolarvi da quello successo in questa settimana... è stato complicato? "Non era caldissimo l'ambiente a Trigoria... voi fate, non voglio dire troppo ma dalla parte nostra non era come dite voi. La parte dei giocatori è bella, si sentono tante cose ma quello che vedo io è che siamo tutti contenti e vogliamo vincere. Se continuiamo così siamo sulla strada giusta".

Quanto credete ancora alla Champions? "Si deve credere tanto. Non dipende da noi come ha detto il mister ma facciamo le cose per arrivare dove vogliamo arrivare".

NDICKA IN CONFERENZA STAMPA

In questa settimana complessa, che effetto ti ha fatto vedere il tuo allenatore scoppiare a piangere? Ti ha scosso o sorpreso? Vi ha spinto a dare di più? "Non so che dire, noi lavoriamo seriamente in campo e siamo concentrati nello spogliatoio".

Credete alla Champions? "Certo, ci crediamo fortemente che possiamo vincere le prossime partite. Non dipende solo da noi, è vero, ma dobbiamo spingere e non guardare indietro o pensare troppo. Dobbiamo fare un bel lavoro in campo, per me oggi meritavamo di vincere".

Che difficoltà ci sono nell'affrontare l'Atalanta? "L'Atalanta è una grande squadra, da tanti anni. In Serie A è difficile vincere contro tutti, non solo l'Atalanta, anche con le altre squadre come il Sassuolo o altre".