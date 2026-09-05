Il dirigente nerazzurro sicuro: "Per il titolo non ci sono solo Inter e Napoli"
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Giuseppe Marotta, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli a San Siro, soffermandosi sulla griglia Scudetto dopo questo avvio di campionato. "Il Napoli è l’anti-Inter? Secondo me non c’è solo il Napoli e non c’è solo l’Inter", ha esordito Marotta. Il dirigente nerazzurro ha poi allargato il numero delle pretendenti al titolo: "Ci sono anche Roma, Juve e altre squadre che non voglio assolutamente dimenticare. Anche il Como è un’outsider di tutto prestigio".
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