Giuseppe Marotta, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli a San Siro, soffermandosi sulla griglia Scudetto dopo questo avvio di campionato. "Il Napoli è l’anti-Inter? Secondo me non c’è solo il Napoli e non c’è solo l’Inter", ha esordito Marotta. Il dirigente nerazzurro ha poi allargato il numero delle pretendenti al titolo: "Ci sono anche Roma, Juve e altre squadre che non voglio assolutamente dimenticare. Anche il Como è un’outsider di tutto prestigio".