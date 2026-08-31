Era già noto, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale della Lega Serie A: Torino-Roma si giocherà lunedì 14 settembre alle ore 18.30. Il calendario della Champions League ha modificato di conseguenza anche quello del campionato, in particolare della quarta giornata in questo caso: i giallorossi infatti saranno impegnati giovedì 10 in casa del Fenerbahce e quindi scenderanno in campo contro i granata nel Monday Night. Nel weekend di Serie A Lazio-Milan alle 18 di sabato, Napoli-Bologna alle 18 di domenica con Sassuolo-Juve alle 20.45. Insieme alla Roma lunedì in campo anche il Como, che giocherà in Champions giovedì in casa contro il Lipsia.