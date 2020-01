Roma, anticipazioni sul kit 2020-21: ecco la trama maculata – FOTO

Continuano a filtrare dal web le anticipazioni riguardante il kit per la prossima stagione giallorossa. Stavolta è il portale OFoball a far trapelare alcune foto riferite soprattutto al possibile terzo kit per l’anno 2020/21. La maglia presenterà una trama particolare, maculata, ispirata al modello ‘Safari’ del noto marchio di scarpe Air Max. Il colore di base dovrebbe essere il grigio, con tonalità più scure tendenti al nero e il logo societario che potrebbe avere invece l’arancio come tono dominante.