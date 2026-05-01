Roma, allenamento e relax il 1° maggio: la foto dei giallorossi tra pranzo e piscina

Questa mattina a Trigoria la Roma ha continuato la preparazione in vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio con fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico e valido per il posticipo della 35esima giornata di Serie A. Al centro sportivo giallorosso c'è stata anche la visita speciale di Tancredi, che ha abbracciato Gasperini. Dopo l'allenamento, la squadra si è concessa un po' di relax e ha festeggiato insieme il 1° maggio. Oltre al pranzo immortalato sui social da El Shaarawy, i giallorossi hanno provato alcuni tiri in porta da bordo-piscina con una fantastica rete siglata da Ndicka che ha scatenato l'esultanza collettiva del gruppo. "Che squadra", il commento del Faraone sui social in riferimento allo scatto con i compagni a tavola.