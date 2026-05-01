Roma, a Trigoria arriva la visita speciale di Franco Tancredi: l’abbraccio con Gasp

Oggi è 1° maggio, Festa dei lavoratori o Festa del lavoro, ma la Roma continua a preparare la sfida contro la Fiorentina in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45. E oggi a Trigoria i giallorossi hanno ricevuto una visita speciale. Franco Tancredi, ex portiere della Roma tra il 1977 e il 1990 e Campione d'Italia nel 1982-83, anche preparatore dei portieri giallorosso dal 1992 al 2004 (con 4 anni tra le giovanili) e nella stagione 2011-12, ha fatto tappa al centro sportivo della Roma. A condividere lo scatto dell'abbraccio con Gasperini lo stesso club giallorosso, che ha donato a Tancredi la prima maglia del portiere della stagione attuale con il numero 1.