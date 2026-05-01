Dybala, messaggio per il 1° maggio: “Non è solo lavorare, ma dare tutto ogni giorno”

Il numero 21 della Roma ha voluto condividere sui propri profili social un pensiero in merito alla Festa del lavoro e dei lavoratori che si celebra oggi

Paulo Dybala si prepara a vivere quelle che, con ogni probabilità, saranno le sue ultime settimane in giallorosso. Il suo futuro, infatti, è ancora da decifrare, ma le possibilità di una permanenza nella Capitale appare remota. Dopo il ritorno in campo sabato scorso a Bologna tre mesi dopo l'infortunio di fine gennaio, il numero 21 della Roma ha voluto condividere sui social un pensiero in merito al 1° maggio. "Felice giorno dei lavoratori. Non si tratta solo di lavorare, ma di dare tutto ogni giorno", ha scritto l'argentino in una Story pubblicata su Instagram per celebrare la Festa del Lavoro.