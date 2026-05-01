Roma, Gasperini cambia look: lo scatto dal barbiere diventa virale sui social

Gian Piero Gasperini ha cambiato look. Non in campo o alla sua Roma, o almeno non ancora in attesa di un mercato estivo che lo dovrà vedere gioco forza protagonista. Gasp si è recato dal noto barbiere Gennaro Capasso di Le Napolitain, noto sui social come Gennaro non sbaglia mai e barbiere di fiducia di tantissimi calciatori. Tra i suoi clienti abituali anche tantissimi giocatori giallorossi come Mancini, El Shaarawy e Dovbyk ma anche Paredes, Lukaku, Dybala e Mourinho. Lo scatto diffuso sui social dal barbiere, con la didascalia "Non parlo mai dei miei clienti, oggi faccio un’eccezione", ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale sui social.