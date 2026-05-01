Gian Piero Gasperini ha cambiato look. Non in campo o alla sua Roma, o almeno non ancora in attesa di un mercato estivo che lo dovrà vedere gioco forza protagonista. Gasp si è recato dal noto barbiere Gennaro Capasso di Le Napolitain, noto sui social come Gennaro non sbaglia mai e barbiere di fiducia di tantissimi calciatori. Tra i suoi clienti abituali anche tantissimi giocatori giallorossi come Mancini, El Shaarawy e Dovbyk ma anche Paredes, Lukaku, Dybala e Mourinho. Lo scatto diffuso sui social dal barbiere, con la didascalia "Non parlo mai dei miei clienti, oggi faccio un’eccezione", ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale sui social.
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forzaroma news as roma Roma, Gasperini cambia look: lo scatto dal barbiere diventa virale sui social
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Roma, Gasperini cambia look: lo scatto dal barbiere diventa virale sui social
Tra i suoi clienti abituali di Gennaro Capasso anche tantissimi giocatori giallorossi come Mancini, El Shaarawy e Dovbyk ma anche Paredes, Lukaku, Dybala e Mourinho
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