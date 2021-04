Roma-Ajax ore 21 diretta LIVE: formazioni, Mkhitaryan torna titolare

“La partita più importante dell’anno”. Non ha usato mezze misure Fonseca per presentare il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax. Una gara che avrà un peso specifico enorme, nel bene e nel male, sulla stagione giallorossa. L’andamento altalenante in campionato obbliga a considerare il percorso europeo come prioritario e il 2-1 dell’andata è un vantaggio considerevole per poter sperare nel proseguimento di una campagna sin qui portata avanti ai limiti della perfezione. Fischio d’inizio allo Stadio Olimpico previsto per le ore 21.

Per la partita di questa sera si rivedrà dal 1′ Mkhitaryan, tornato già in campo nella ripresa nell’ultima gara di campionato con il Bologna. L’armeno supporterà, al fianco di Pellegrini, l’unica punta Dzeko. Poche opzioni sulle fasce vista la squalifica di Bruno Peres e l’infortunio di Spinazzola: spazio al rientrante Karsdorp sulla destra, a sinistra Calafiori.

Le probabili formazioni di Roma-Ajax

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

A disp.: Scherpen, Kotarski, Klaiber, Ekkelenkamp, Q. Timber, Kudus,Traorè, Idrissi, Brobbey, Kasanwirjo

All.: Erik ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Villar, Ciervo, Darboe, Pedro, Mayoral, Carles Perez

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Taylor

Assistenti: Beswick – Nunn

Quarto uomo: Coote

VAR: Attwell

AVAR: Tierney

I CONVOCATI – Sono ventuno i convocati di Fonseca per l’Ajax. Il portoghese deve fare a meno di Smalling, ma anche di Bruno Peres (per squalifica), El Shaarawy (lesione al flessore) e Kumbulla. Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Calafiori, Morichelli

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez

STATISTICHE – Ajax e Roma sono le ultime rappresentanti di Olanda e Italia nelle coppe. Solo uno il precedente: era la Champions nella stagione 2002/2003 e l’Ajax di Koeman vinse 2-1 in casa con i gol di Ibrahimovic e Litmanen e pareggiò 1-1 all’Olimpico. Quella contro la squadra di Capello è anche stata l’ultima vittoria dell’Ajax contro un’italiana. Nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane, l’Ajax ha un bilancio di sei passaggi del turno e sette eliminazioni. Se Fonseca riuscisse a vincere la gara di stasera diventerebbe il tecnico con la media punti più alta nelle coppe europee di tutta la storia della Roma.

DOVE VEDERLA – Roma-Ajax (fischio d’inizio alle 21) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport sul canale 252. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. In chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre) sarà invece disponibile la visione della Diretta gol con tutte e 4 le partite. Forzaroma.info come di consueto offrirà la cronaca in diretta oltre agli aggiornamenti costanti sui social.