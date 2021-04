Roma-Ajax, i convocati di Fonseca: out Smalling, c’è Mkhitaryan

Sono 21 i giocatori convocati da Paulo Fonseca in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League con l’Ajax. La Roma affronterà domani sera la sfida più importante della sua stagione priva di due pedine fondamentali come Smalling e Spinazzola, che anche oggi hanno svolto a Trigoria solo lavoro individuale. Assente per squalifica anche Bruno Peres, rientra invece rispetto alla gara giocata ad Amsterdam Karsdorp. Sono stati aggregati anche i ragazzi della Primavera Morichelli, Ciervo e Darboe. Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Calafiori, Morichelli

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez