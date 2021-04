Roma-Ajax, le formazioni ufficiali di Fonseca e ten Hag

Un percorso sin qui esaltante a cui aggiungere l’ennesimo tassello. La campagna europea della Roma, così come gran parte della stagione giallorossa, passa dal ritorno dei quarti di finale di Europa League con l’Ajax. Il 2-1 dell’andata non rassicura Fonseca, che ha confermato in conferenza stampa la necessità, vista la forza dell’avversario, di giocare la partita perfetta.

Il tecnico portoghese recupera dal 1′ Mkhitaryan, tornato in campo nella ripresa nell’ultima gara di campionato con il Bologna. Classico modulo 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta e il trio formato da Mancini, Cristante e Ibanez in difesa. Poche opzioni sulle fasce vista la squalifica di Bruno Peres e l’infortunio di Spinazzola: spazio al rientrante Karsdorp sulla destra, a sinistra Calafiori. A centrocampo agiscono Veretout e Diawara, preferito a Villar. Davanti c’è Dzeko, supportato sulla trequarti da Mkhitaryan e Pellegrini.

Erik ten Hag sceglie ancora una volta il 4-3-3. In porta c’è l’ex di giornata Stekelenburg, che prende il posto di Scherpen il cui errore ha permesso all’andata il momentaneo pareggio di Pellegrini. Davanti a lui la difesa è composta da Timber e Lisandro Martinez nel ruolo di centrali e sulle fasce il tandem Klaiber – Tagliafico. In mediana Edson Alvarez, con Klaassen e Gravenberch ai suoi fianchi. Nel tridente offensivo, infine, ecco Antony, Tadic e Neres: solo panchina per Brobbey, recuperato dopo i recenti guai fisici.

Roma-Ajax, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

Non ufficiale:

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

All.: ten Hag