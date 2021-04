Mkhitaryan: “Siamo pronti, lotteremo fino alla fine”

Dopo un mese fuori per infortunio, Mkhitaryan è finalmente tornato a disposizione di Fonseca in uno dei momenti più importanti della stagione. Stasera partirà tra gli undici titolari contro l’Ajax e cercherà di mettere in campo la sua esperienza per conquistare le semifinali di Europa League. Queste le parole del numero 77 a Sky Sport:

Sentite la responsabilità della notte più importante dell’anno?

Sappiamo che sarà una partita difficile, però siamo pronti. Ci siamo preparati bene, dobbiamo lottare fino alla fine.

Per un ulteriore salto di qualità la Roma deve togliere le esitazioni in fase di prima importazione ed evitare gli errori difensivi. Avete lavorato molto su questo?

Proveremo a giocare senza fare errori, perché ogni errore può essere decisivo. Dobbiamo fare la gara ideale e vincere. Non pensiamo all’andata, ma solo per questa gara. Iniziamo sullo 0-0 e dobbiamo fare di tutto per vincere.

Sei reduce da un infortunio. Come ti senti?

Mi sento sempre bene, sono pronto. Spero di fare tutto il possibile per giocare bene e aiutare i miei compagni.

Mkhitaryan a Roma Tv

Come stai?

Sto molto bene, secondo me durante la partita sarà diverso. Non so come giocheremo, non so se giocherò tutti i 90 minuti o meno. Devo fare tutto per aiutare la squadra.

Queste partite si vincono psicologicamente…

Dobbiamo essere uniti, non si può vincere a causa di un calciatore. Si vince e si perde tutti insieme.

Hanno molti giocatori tecnici…

Conosciamo le loro qualità, faremo di tutto per giocare il nostro gioco e metterli in difficoltà. Vogliamo vincerla. Dobbiamo fare una partita ideale per vincerla.