Roma, 26 tiri contro il Brescia: record nella gestione Fonseca

La Roma torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro il Parma. Lo fa davanti ai suoi tifosi contro il Brescia, nella sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I biancoazzurri privi di Balotelli, autori di un ottimo primo tempo, sono stati travolti dalla furia giallorossa nella ripresa. 3-0 il risultato finale, che permette alla squadra di Fonseca di raggiungere momentaneamente il quarto posto a quota 25 punti, in attesa del Cagliari impegnato al Via del Mare contro il Lecce. Il tecnico portoghese può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi e contento anche per un nuovo record: oggi la Roma ha effettuato ben 26 conclusioni, mai così tante in un match sotto la gestione Fonseca.