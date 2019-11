Primavera, Riccardi dopo la sconfitta nel derby: “Ancora più uniti per inseguire il nostro sogno” – FOTO

Alessio Riccardi torna a parlare del derby della Roma Primavera perso per 2-1 contro la Lazio. Il capitano dei giovani giallorossi ha condiviso con un post su Instagram il suo dispiacere per il risultato ma ribadendo l’unione della squadra allenata da Alberto De Rossi, pronta a ripartire già dal prossimo match contro il Sassuolo:“Non scrivo questo post per trovare scuse,perché so che oggi abbiamo sbagliato forse la partita più importante della stagione. Perdere un derby fa male,soprattutto quando giochi per questa maglia da molti anni,la cosa che mi fa stare tranquillo però è la forza della mia squadra che non si è mai fermata davanti a niente soprattutto dopo la sconfitta di oggi ci ritroverete ancora più uniti per inseguire il nostro sogno! FORZA ROMA!”