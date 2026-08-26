Devyne Rensch era uno degli assenti contro la Fiorentina a causa di un risentimento muscolare che non gli ha permesso di essere a disposizione di Gasperini. Nessun problema grave, ma il recupero dell'olandese slitterà ancora di qualche giorno. Come scrive Il Tempo, ieri l’ex Ajax si è sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni gravi al flessore sinistro. Lo stop si aggira sui 7-10 giorni, per cui, va verso un probabile forfait in vista della trasferta contro il Lecce. La Roma infatti vuole evitare di aggravare il problema considerato anche il buon impatto di Lulli e il recupero di Molina.