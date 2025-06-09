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Ranieri-Italia, Claudio vuole il doppio incarico: la decisione definitiva spetterà ai Friedkin

Italia-Moldova è l'ultima partita di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. In pole per sostituirlo c'è Claudio Ranieri, attuale Senior Advisor del club giallorosso. Sir Claudio sarebbe aperto alla pista doppio incarico, ma i tifosi giallorossi non si sono mostrati affatto favorevoli a quest'ipotesi. "Rovinerebbe una favola creata tra lui e la sua gente", il pensiero più gettonato. Tanto dipende dalla volontà dei Friedkin, con cui questo pomeriggio Ranieri ha avuto un colloquio.

Un anno fa Ranieri aveva lanciato un indizio in un'intervista a Sky: "Se un domani ci dovesse essere una Nazionale che mi fa scattare qualcosa direi di si". Sul tema è intervenuto lo stesso Spalletti: "Ha fatto vedere le sue qualità, farei il tifo per lui". Dello stesso pensiero anche Capello: "E' l'uomo giusto". E Totti: "Credo che accetterebbe senza esitazioni". Un doppio incarico sembrerebbe possibile anche alla luce dell'art 40 del Regolamento del settore tecnico della FIGC: Sir Claudio non è ufficialmente tesserato con la Roma ma è legato a un contratto di consulenza con la famiglia Friedkin.

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