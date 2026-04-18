Ranieri, l’Olimpico lo attende stasera: sarà in tribuna accanto a Massara

È una settimana di tensione e gelo quella che ha passato la Roma all'ombra dello scontro a distanza - e non solo - tra Gasperini e Ranieri. Otto giorni fa, nel pre della gara con il Pisa, le dichiarazioni al veleno del senior advisor, poi la risposta del tecnico fino ad arrivare alla conferenza stampa di ieri. Nel mezzo dei giorni a Trigoria dove Ranieri si è visto poco, anche se questo non rappresenta una novità in assoluto. Stasera la parola passa al campo e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Sir Claudio dovrebbe prendere regolarmente il suo posto in tribuna accanto al ds Massara. Nessun forfait in arrivo e tanta attesa per quella che sarà la reazione dei 60mila dell'Olimpico quando le telecamere indugeranno inevitabilmente su Ranieri.