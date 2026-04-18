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De Ceglie: “Conte e Gasp diversi, al Genoa mi sembrava di non saper più giocare”

De Ceglie: “Conte e Gasp diversi, al Genoa mi sembrava di non saper più giocare” - immagine 1
Le parole dell'ex calciatore allenato dai due tecnici: "Con Conte provi e riprovi le giocate, mentre Gasperini, soprattutto dal punto di vista offensivo, lascia molta creatività"
Redazione

Paolo De Ceglie, ex calciatore di Juventus e Genoa tra le altre, ha parlato durante Sky Calcio Unplagged delle differenze tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. L'ex calciatore fu allenato in bianconero dal tecnico pugliese per poi passare in prestito al Genoa sotto la guida di Gasp. Ecco le sue parole.

"Sono passato da un anno e mezzo di Conte ad andare a gennaio al Genoa da Gasperini. Ricordo un iniziale difficoltà perché sono due allenatori molto diversi. La cosa che li accomuna è il fatto di cercare l'alta intensità. Dal punto di vista del gioco ebbi molte difficoltà. Con Conte provi e riprovi le giocate, mentre Gasperini, soprattutto dal punto di vista offensivo, lascia molta creatività. Nei primi tempi mi sembrava di non saper più giocare, venivo da un anno e mezzo di giocate memorizzate. Dovevi essere tu a ragionare di più e trovare le soluzioni. È una differenza che dipende molto dai principi che l'allenatore dona ad una squadra". 

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