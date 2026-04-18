De Ceglie: “Conte e Gasp diversi, al Genoa mi sembrava di non saper più giocare”

Paolo De Ceglie , ex calciatore di Juventus e Genoa tra le altre, ha parlato durante Sky Calcio Unplagged delle differenze tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini . L'ex calciatore fu allenato in bianconero dal tecnico pugliese per poi passare in prestito al Genoa sotto la guida di Gasp. Ecco le sue parole.

"Sono passato da un anno e mezzo di Conte ad andare a gennaio al Genoa da Gasperini. Ricordo un iniziale difficoltà perché sono due allenatori molto diversi. La cosa che li accomuna è il fatto di cercare l'alta intensità. Dal punto di vista del gioco ebbi molte difficoltà. Con Conte provi e riprovi le giocate, mentre Gasperini, soprattutto dal punto di vista offensivo, lascia molta creatività. Nei primi tempi mi sembrava di non saper più giocare, venivo da un anno e mezzo di giocate memorizzate. Dovevi essere tu a ragionare di più e trovare le soluzioni. È una differenza che dipende molto dai principi che l'allenatore dona ad una squadra".