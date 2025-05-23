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Ranieri prima svela la data del nuovo allenatore poi dice che si tratta di uno scherzo

Stamattina, sul quotidiano "La Repubblica" è uscita un'intervista fatta a Claudio Ranieri in cui l'allenatore giallorosso, tra i veri temi toccati, ha parlato anche della questione nuovo allenatore della Roma e di un possibile ruolo come dirigente per Totti in futuro. Sull'ex capitano giallorosso ha detto che deve trovare trovare la sua strada mentre per quanto riguarda il prossimo tecnico ha confermato che i Friedkin hanno già trovato l'accordo con chi siederà sulla panchina ma che per sapere il suo nome bisognerà attendere il 1° luglio.

Durante la conferenza stampa delle 12:30 in vista di Torino-Roma, Ranieri stesso ha però dichiarato che quanto detto nell'intervista si trattava di uno scherzo. I tifosi della Roma possono dunque tirare un sospiro di sollievo e aspettare di sapere chi guiderà i giallorossi durante la prossima stagione sicuramente prima della data indicata da Sir Claudio.

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