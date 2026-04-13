Rakitic esalta Totti: “È unico, il numero uno” – VIDEO

Ivan Rakitic, intercettato a margine del World Legend Padel Tour ha partecipato ad una challenge nella quale doveva scegliere un solo nome tra due calciatori messi a confronto. Il tema era ovviamente una sfida tra i migliori calciatori della storia italiana e croata. L'ex centrocampista del Barcellona ha spesso scelto giocatori del proprio paese tra cui Srna (preferito a Maldini), Modric (preferito a Pirlo), Boban (preferito a Del Piero) e Suker (preferito a Vieri). Le scelte sono ricadute sugli azzurri in solo due occasioni: Buffon e Totti. In particolare l'ex capitano giallorosso è stato messo a confronto proprio con Rakitic che non ha esitato un momento: "Totti è unico. È il numero uno". Questa l'immediata risposta del croato, oggi direttore tecnico dell'Hajduk Spalato.