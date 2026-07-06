Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Sport - 90,9): “La trattativa per Greenwood è assai complicata, sarebbe il giocatore più costoso della storia della Roma. Oltre al Fenerbahce e l’Atletico, ci sono le sirene arabe. C’è concorrenza che complica la cosa. Oggi leggo che Gasperini lo ha chiamato e lui gli ha risposto in italiano…per carità, magari arriverà, ma io così tranquillo non sto. Guardate Palestra con l’Inter: è fatta, è fatta, è fatta, poi arriva il Chelsea e se lo porta via. Greenwood è un grande giocatore e spero che i Friedkin dicano sì: se penso a un tridente Dybala, Malen e Greenwood, allo stadio manco mi siedo, rimango in piedi così non faccio fatica ad alzarmi in piedi quando fanno gol”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Devi avere un piano B e un piano C. Greenwood è un buon giocatore ma con un passato un po’ travagliato, perché quando uno parte dal top e poi passa per il Getafe, per il Marsiglia… Mi sembra che la Roma 25 milioni li ha dati a gennaio per Vaz, un giocatore che deve capire il suo futuro a Roma. Con 50 milioni siamo già a 75 milioni: con questi soldi chi potresti prendere? Greenwood è un ottimo giocatore, un po’ particolare, però non partecipare fino al fondo a questa asta. Se fosse per me avrei già lasciato perdere la vicenda e andavo su altri profili.”

Lorenzo Pes (TeleRadioStereo - 92,7): “Celik e Dybala saranno presenti al raduno, per loro manca solo la firma. Tolti i rinnovi, io mi aspetto: se la Roma ha intenzione di affondare il colpo Greenwood, allora dovrebbe essere questa settimana. Anche perché se ne parla da tanto tempo, sicuro è un’operazione con dei contorni importanti e dispendiosi. Il Fenerbahce non dà le garanzie economiche a Marsiglia, la Roma resta la squadra più avvantaggiata però ancora non ha fatto dei passi ufficiali. Tutto il resto viene dopo Greenwood. Per Tresoldi serve l’uscita di Dovbyk. Sulle tempistiche, difficilmente si fanno i colpi di mercato prima della metà di luglio. Gasperini ha un po’ di fastidio, però penso che è una costante che ci porteremo sempre: il problema non è D’Amico, sono le tempistiche della proprietà"