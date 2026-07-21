Andrea Raddrizzani, ex presidente del Leeds, ha parlato di Summerville, giocatore che ha avuto in Inghilterra dal 2021 al 2024. Queste le sue parole ai microfoni di Rete Sport: "Lo conosco benissimo, ho sempre avuto un legame importante con lui, amichevole. E’ un ragazzo fantastico, con la testa sulle spalle, molto focalizzato arrivato da noi giovanissimo dal Feryenoord, arrivò per circa 1.5 milioni. All’inizio ha fatto un po’ fatica come spesso accade ai giovani nell’adattamento al calcio inglese. Ricordo che nel primo anno chiese di esser ceduto perché non trovava molto spazio, lo convinsi a restare nella seconda squadra e gli promisi una soluzione diversa se non avesse trovato spazio. A novembre giocò col Liverpool titolare e fece gol, con Bielsa ha avuto modo di crescere velocemente“. Raddrizzani ha poi aggiunto: "Summerville ha qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, ha fatto bene in nazionale, secondo me in un campionato un po’ meno fisico come la Serie A potrà esplodere ancora di più. Ha potenziato la sua fisicità giocando in Inghilterra. Vale 50 milioni, sono questi i prezzi per i giocatori di Premier".