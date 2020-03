QUIZ – Quante ne sai sulla Roma? Ecco 10 domande per testare la tua conoscenza giallorossa

L’emergenza coronavirus tiene tutti a casa. Senza calcio e soprattutto senza Roma, costretti a rivedere qualche highlights, seguire i palleggi con la carta igienica di Totti e Zaniolo. Così i tifosi giallorossi e gli appassionati di pallone, tra un flashmob e l’altro sul balcone con tanto di bandiere e cori, sono alla ricerca di un modo per passare anche solo qualche minuto e magari mettersi alla prova. Un quiz romanista può essere il modo giusto: dieci domande a risposta multipla su curiosità e statistiche che attraversano la storia della Roma. Armatevi di memoria, sfogliate il vostro almanacco immaginario, segnate le vostre risposte e poi scoprite le soluzioni in fondo. Via!

