Primo giorno di allenamento per la Roma in Portogallo – FOTO – VIDEO

Terminato il day one dei giallorossi in terra lusitana. Domani proseguiranno gli allenamenti in vista dell'amichevole di mercoledì contro il Porto

Redazione

Si è concluso il primo giorno di allenamento in Portogallo per la Roma. I giallorossi, arrivati oggi ad Algarve, hanno affrontato la prima seduta nel pomeriggio sotto gli occhi attenti di mister Mourinho. Nella giornata di mercoledì ci sarà l'amichevole con il Porto, test importante per capire il livello complessivo di preparazione della Roma. A partire dalla prossima settimana si aggregheranno al gruppo anche i vincitori dell'Europeo, Cristante e Florenzi, che il primo agosto faranno un tampone e il il 2, se l'esito sarà negativo, saranno già agli ordini dello Special One. La società giallorossa ha caricato su YouTube il video di questa prima giornata portoghese.