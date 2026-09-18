Festa grande per Mattia Scala. L'allenatore della Roma Primavera, infatti, ha annunciato sui suoi profili social di aver superato gli esami del Master di Coverciano che gli hanno permesso di conseguire la licenza UEFA Pro. Un'abilitazione che consente di allenare in Serie A e B maschile e che rappresenta l'ultima qualifica per i tecnici che desiderano avere un profilo internazionale. Successivamente a questa certificazione segue il completamento delle Licenze UEFA 'A' e 'B'. Intanto mister Scala può festeggiare questo importante traguardo. "Sono sempre i sogni a dare forma al mondo", la canzone di Ligabue scelta dell'allenatore dei giallorossini per celebrare l'abilitazione. Tra le foto condivise l'elenco FIGC degli allenatori che hanno superato il corso, tra cui anche l'ex Kolarov e Ribery, e un selfie con Cesc Fabregas, tecnico del Como.