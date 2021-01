Primavera, la Roma torna in campo dopo lo stop. De Rossi: “La prima squadra ci ha aiutato”

Dopo quasi tre mesi (l’ultima volta era stata la grande vittoria con la Juventus del primo novembre), la Roma Primavera torna finalmente in campo dopo l’interruzione del campionato per il Covid. Domani alle 15 i giallorossi cercheranno di riprendere la loro corsa inarrestabile, che fino ad ora ha fatto registrare 6 vittorie in 6 partite di campionato. La squadra di Alberto De Rossi, ovviamente in testa alla classifica, riprenderà dalla trasferta con la Spal: “È un momento che aspettavamo tutti, oltre che tornare all’attività agonistica si torna alla normalità. Speriamo che sia un buon inizio per tutti, anche socialmente, per dare una spinta – ha detto De Rossi alla tv ufficiale del club -. Siamo stati aiutati molto dalla prima squadra, l’attenzione è rimasta viva in tutti, le continue convocazioni anche negli allenamenti settimanali hanno fatto sì che l’obiettivo fosse ancora il calcio giocato. Il nostro campionato è stato interrotto, ma non dimentichiamo che la prima squadra è il primo obiettivo della società e dei ragazzi. Anche una chiamata in allenamento è un ritorno alla normalità”.