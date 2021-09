Pinto show: “Roma più forte, Mou il migliore al mondo”. Derby il 26 alle 18

Il gm in conferenza: "Rimpianto per Xhaka e gli esuberi, qualcuno non ha accettato offerte valide. Pellegrini rinnoverà". A Trigoria si lavora senza i nazionali. Smalling in campo dopo la sosta

Valerio Salviani

"La Roma è più forte e ha il migliore allenatore del mondo". Basterebbe questa frase per raccontare la soddisfazione di Tiago Pinto, che oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sul mercato estivo terminato ieri. Il gm romanista è contento e si dà "un 7.5" per il lavoro fatto. Non manca qualche rimpianto, come Xhaka che "voleva venire a Roma" o come la questione esuberi: "Non è facile trovare 5-6 offerte di un certo tipo e poi vedere che vengono rifiutate. Rispetto le decisioni di tutti, ma alcuni si sono comportati meglio di altri facendo degli sforzi per cui sono grato" ha spiegato il portoghese. Nel racconto c'è anche spazio per Pellegrini: "Il suo rinnovo non è un problema, lo vogliamo sia noi che lui". E per Abraham: "Non potevo tornare senza di lui dall'Inghilterra". Il discorso scudetto resta un tabù: "Il mio obiettivo è avvicinare la Roma al successo, non guardo allo scudetto. L'obiettivo è la Champions". La missione di abbassare il monte ingaggicomunque può dirsi conclusa: la Roma rispetto alla scorsa stagione risparmierà 40 milioni lordi.

A Trigoria è proseguito il lavoro della Roma senza i nazionali. Seduta mattutina per i giallorossi, che si sono divisi tra la palestra e il campo. Dopo il solito lavoro sul possesso palla e il pressing, si è passati alla partitella a campo ridotto. Sugli scudi Abraham, che segna e si sbraccia come fosse in partita. La buona notizia dal campo l'ha data sempre il gm Pinto e riguarda Smalling: "Sarà a disposizione per la ripresa del campionato". Dopo la sosta la Roma sfiderà il Sassuolo. La Lega ha reso noti anticipi e posticipi per tutto il 2021. I giallorossi giocheranno domenica 12 alle 20.45 all'Olimpico. Il derby con la Lazio invece sarà il 26 settembre alle 18.