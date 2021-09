Anticipi e posticipi della Roma: col Sassuolo alle 20:45. Il derby il 26 alle 18

Definiti dalla Lega Calcio gli anticipi e i posticipi del campionato

Iniziata ieri la vendita dei biglietti in prelazione per gli abbonati, oggi si conosce data e orario di Roma-Sassuolo: la gara si giocherà domenica 12 settembre alle 20;45. Definiti poi anche altri anticipi e posticipi per la squadra giallorossa. Il 26 settembre, il derby Lazio.-Roma si giocherà alle ore 18.