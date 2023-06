Pinto-Mourinho: summit a Londra per Scamacca. Zalewski tra i possibili partenti

Capitolo cessioni

Dopo gli acquisti di Aouar e N'Dicka però, le forze della Roma e di Tago Pinto sono quasi tutte rivolte alle cessioni. Entro il 30 giugno infatti il club dovrà incassare 30 milioni di plusvalenze sul mercato così da rispettare i paletti del settlement agreement firmato con la Uefa. Per farlo, il gm portoghese sta provando a piazzare alcuni esuberi come Justin Kluivert. Oltre al già citato Bournemouth, sul ragazzo c'è l'interesse anche del Lipsia squadra nella quale ha militato nella stagione 20/21. Per lasciarlo partire la Roma chiede 10 milioni di euro. Oltre all'esterno olandese però, la Roma non esclude una possibile cessione di Nicola Zalewski. Il suo agente è volato ieri a Londra per iniziare i colloqui con i club interessati. West Ham, Bournemouth e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni, ma gli intermediari sono al lavoro per cercare altri acquirenti.Venti milioni la richiesta della Roma che spera di accelerare la cessione del polacco.