Pinto a Londra per fare cassa: Zalewski a rischio cessione

Almeno per qualche giorno il centro degli interessi del club giallorosso si è spostato in blocco a Londra. Da una parte José Mourinho, dall’altra Tiago Pinto. Lo Special One da giorni è nella “sua” città per la prima parte di vacanze e proprio ieri ha incontrato il proprietario del club saudita Al-Ahli che sogna il portoghese sulla panchina. Un incontro di cortesia per lo Special One, ma che non sposta di una virgola la sua volontà di continuare l’avventura sulla panchina giallorossa anche nella prossima stagione.