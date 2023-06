Roma, offerto Karsdorp come sconto per Scamacca

Il futuro prossimo della Roma passa per Londra, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Tiago Pinto è volato ieri nella capitale inglese per dare un’accelerata al mercato: il g.m. ha un’agenda fitta di appuntamenti, tutti legati tra di loro all’interno di una strategia che lo costringerà a fare il mercato con la calcolatrice. Sul piatto ci sono un paio di cessioni che serviranno per fare cassa: la prima è quella di Ibanez. Il brasiliano, che la Roma valuta circa 25 milioni, è il primo indiziato per essere sacrificato e potrebbe finire al Tottenham. Altro nome in uscita è Justin Kluivert: l’attaccante olandese può portare in cassa altri 15 milioni, che il Bournemouth, in vantaggio sul Lipsia, sembra disposto a sborsare.