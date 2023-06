Mercato, la Roma fa sul serio per Scamacca: previsto incontro tra Pinto e il West Ham

In casa Roma si fa sempre più calda la pista che porta a Gianluca Scamacca. Come riportato da Il Tempo, il tentativo del club giallorosso è concreto tanto che nelle prossime sarebbe in programma un incontro tra Tiago Pinto e il West Ham. Il generale manager portoghese proverà a proporre un prestito annuale facendo leva anche sulla volontà del calciatore che in Inghilterra non ha trovato la dimensione giusta e che vorrebbe far ritorno a Trigoria, lasciata nel 2015 per accasarsi al PSV Eindhoven ad appena 16 anni. Nella mattinata odierna c'è stato anche un vertice a Londra tra lo stesso Pinto e José Mourinho dove, oltre proprio all'ex attaccante neroverde, si è parlato delle cessioni, in primis quella di Kluivert richiesto soprattutto dal Bournemouth.