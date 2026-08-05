E' morto nella notte a 91 anni Pietro Mezzaroma. Il noto imprenditore era conosciuto nell'ambiente romanista perchè nel 1993 rilevò la società da Ciarrapico insieme a Franco Sensi. Un binomio durato solo sei mesi visto che poi lo stesso Sensi decise di acquisire tutte le quote e divenne unico proprietario del club.

Gianni era il padre di Marco (presidente di Sport e Salute) e Cristina (moglie del presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito), mentre Roberto è stato europarlamentare, sempre nelle liste del partito fondato da Silvio Berlusconi, dal 1994 al 1999. Insieme ai fratelli Gianni e Roberto, Mezzaroma partecipò allo sviluppo di numerose aree della città, da Cinecittà al Torrino, da San Basilio a Tor Bella Monaca, fino a Talenti e all’Eur.