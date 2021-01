Petruzzi: “Meglio cambiare Fonseca, alla Roma servono Totti e De Rossi”

L’ex calciatore della Roma Fabio Petruzzi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la disfatta giallorossa in Coppa Italia contro lo Spezia. Queste le sue dichiarazioni:

Fonseca-Roma, è una storia finita? E quale potrebbe essere il successore?

Non so, certamente c’è tanta confusione, a partire dall’allenatore. Al di là della prestazione sul campo, che viene dopo un derby bruttissimo, due partite perse a tavolino non credo sia mai successo al mondo. Tanta confusione, non ci sono colpe però solo del tecnico. Tanti si devono assumere delle responsabilità per quello che sta accadendo. Fonseca quest’anno ha fatto qualcosa di buono. Non è facile vincere con le medio-piccole, ma contro le big invece ha sempre fatto prestazioni quasi tutte negative, subendo tantissimo, la differenza ancora c’è. Ad oggi fuori da Coppa Italia, rischi di arrivare sesto in campionato. Non c’è stato quindi un salto di qualità. Secondo me non si può andare avanti con lui. Se hai già in testa di cambiare, meglio farlo subito, altrimenti rischi di peggiorare le cose. Per me Allegri è in cima alla lista, ma non verrà mai alla Roma se non ha garanzie. E chi gliele può dare in società? Sarri non mi piace per altri aspetti ma calcisticamente parlando è un ottimo tecnico. Spalletti fuori dal campo è permaloso, arrogante, ma sul campo per me è in Italia è uno dei più bravi.

Cosa fare allora?

Il Milan deve essere preso come esempio, è stata prese gente che ne sa di calcio, che ama quella maglia, come Maldini, gli è stato dato del tempo per maturare. Oggi il Milan non ha fenomeni, tranne Ibra, ma con semplicità oggi è prima in classifica. Serve mettere gente nella Roma, come Totti e De Rossi, e dare loro carta bianca per far crescere la società. E vedrete che poi arriverà ai livelli del Milan. Per quanto riguarda la squadra, negli undici, tolta la Juve, nessuna è superiore ai giallorossi.

In corsa chi potrebbe arrivare?

Sarri, con un contratto adeguato.