Perotti precisa: “Nessun infortunio grave al ginocchio. Voglio recuperare subito”

Negli ultimi giorni sono uscite diverse news riguardo all’infortunio di Diego Perotti. Alcuni hanno anche parlato di un lunghissimo stop e di una conseguente possibile rescissione con il Fenerbahce, ma l’argentino ha voluto fare chiarezza su Twitter. Queste le sue parole: “La notizia del mio infortunio non è vera, non ho nessun infortunio al ginocchio. Ho subìto un intervento chirurgico per un infortunio al tendine e ho già iniziato le cure per recuperare il prima possibile!“.