Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: il dirigente italiano ha rilasciato dichiarazioni riguardanti il futuro del calcio nella penisola, analizzando in particolare il giovane gioiello della Roma, Nicolò Zaniolo. Queste le dichiarazioni di Perinetti: “Castrovilli e Zaniolo sono due ragazzi che appartengono al nostro calcio, due talenti che faranno bene anche in Nazionale. Per i prossimi mondiali saranno capisaldi in Azzurro”.