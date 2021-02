Pellegrini: “Siamo arrabbiati, buttato due punti da ritrovare nei match importanti” – FOTO

In difficoltà ieri nella sfida pareggiata con il Benevento, per Lorenzo Pellegrini ora è arrivato tempo delle riflessioni. Il numero 7 giallorosso, finito nell’occhio del ciclone prima della gara per gli auguri di compleanno a Ciro Immobile, è tornato sul deludente 0 a 0 di ieri sera con un post sul proprio profilo Instagram. Il giocatore ha suonato la carica in vista delle prossime partite, senza nascondere la delusione per il risultato: “Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!“.

L’avvicinamento alla sfida per Pellegrini non è stato certamente dei più semplici. Gli auguri a Immobile hanno fatto letteralmente infuriare alcuni tifosi giallorossi, che con uno striscione hanno anche invocato la destituzione del ragazzo dal ruolo di capitano. Per il centrocampista ci sono stati, a dire il vero, anche tanti messaggi di solidarietà da parte della stragrande maggioranza dei supporters del club.