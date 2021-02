Pellegrini e la dedica speciale a Immobile: “Tanti auguri fratello” – FOTO

Che ci sia feeling fuori dal campo ormai lo sanno tutti. Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile sono avversari solo in campo, specialmente quando devono sfidarsi nel derby, una partita che sentono tanto entrambi. Ma oltre a giocare insieme in Nazionale, nella vita di tutti i giorni sono amici e anche le rispettive mogli e famiglie non perdono occasione per frequentarsi. Oggi l’attaccante della Lazio festeggia 31 anni e Pellegrini ha pubblicato nelle sue storie su Instagram una foto insieme e gli ha fatto gli auguri con una dedica speciale. Per qualche ora la rivalità può esser messa da parte.